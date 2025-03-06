В то же время общие потери российских захватчиков достигают. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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Какие потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:
- личного состава – около 881 800 (+1 140) человек;
- танков – 10 261 (+5);
- боевых бронированных машин – 21 311 (+7);
- артиллерийских систем – 24 108 (+21);
- РСЗО – 1 306 (+0);
- средств ПВО – 1 096 (+2);
- самолетов – 370 (+0);
- вертолетов – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 27 929 (+80);
- крылатых ракет – 3 085 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 39 606 (+94);
- специальной техники – 3 769 (+0).
Потери России в войне на 6 марта 2025 года / Инфографика Генерального штаба ВСУ