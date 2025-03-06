Водночас загальні втрати російських загарбників сягають. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Які втрати Росії у війні

З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:

  • особового складу – близько 881 800 (+1 140) осіб;
  • танків – 10 261 (+5);
  • бойових броньованих машин – 21 311 (+7);
  • артилерійських систем – 24 108 (+21);
  • РСЗВ – 1 306 (+0);
  • засобів ППО – 1 096 (+2);
  • літаків – 370 (+0);
  • гелікоптерів – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 27 929 (+80);
  • крилатих ракет – 3 085 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39 606 (+94);
  • спеціальної техніки – 3 769 (+0).

Втрати Росії на 6 березня 2025 року
Втрати Росії у війні на 6 березня 2025 року / Інфографіка Генерального штабу ЗСУ