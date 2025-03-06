Водночас загальні втрати російських загарбників сягають. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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Які втрати Росії у війні
З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:
- особового складу – близько 881 800 (+1 140) осіб;
- танків – 10 261 (+5);
- бойових броньованих машин – 21 311 (+7);
- артилерійських систем – 24 108 (+21);
- РСЗВ – 1 306 (+0);
- засобів ППО – 1 096 (+2);
- літаків – 370 (+0);
- гелікоптерів – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 27 929 (+80);
- крилатих ракет – 3 085 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39 606 (+94);
- спеціальної техніки – 3 769 (+0).
Втрати Росії у війні на 6 березня 2025 року / Інфографіка Генерального штабу ЗСУ