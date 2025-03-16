Командир полка обнародовал видео уничтожения вражеских систем ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Юрия Федоренко.

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Что известно о ликвидации российских систем ПВО

Вчера, 15 марта, в полку "Ахиллес" обнародовали видео с уничтожением российских систем ПВО "Панцирь-С1". На этих кадрах видно четыре системы противовоздушной обороны оккупантов, которые удалось уничтожить ударными беспилотниками.

Полк "Ахиллес" уничтожил 4 системы ПВО "Панцирь-С1": видео Юрия Федоренко

Стоит отметить, что некоторое время эти миссии были секретными. Добавим, что "Пацир-С1" является самоходным зенитным ракетно-пушечным комплексом, который используют для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от воздушных ударов. Его стоимость составляет около 14 миллионов долларов.

Заметим, что потери России в войне продолжают расти. В частности, ранее дроны СБУ уничтожили полевой склад ракет для комплексов C-300 и C-400 в Белгородской области, где после попадания началась детонация боеприпасов. Кроме этого, также были поражены две российские газокомпрессорные станции.