Сообщает 24 Канал со ссылкой на проинформированный источник в СБУ.

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Какие объекты поразили дроны СБУ в России

Недавно дальнобойные дроны СБУ успешно поразили газокомпрессорную станцию "Давыдосская" в Тамбовской области и "Новопетровская" в Саратовской области. На видео, которые публикуют в сети, можно увидеть попадание БпЛА в промышленное оборудование станций и мощные взрывы.

Удар по станции "Давыдовская": смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика)

Атака на станцию "Новопетросская": смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика)

Кроме того, был поражен полевой склад ракет для комплексов С-300/С-400 вблизи населенного пункта Радьковка в Белгородской области. После попадания там началась активная детонация боеприпасов.

СБУ провела еще одну успешную спецоперацию на территории врага, которая нанесла существенный ущерб бюджету России, уменьшила возможности финансировать войну против Украины и военный потенциал российской армии,

– сообщил информированный источник.

Детонация боеприпасов после поражения полевого склада: смотрите видео

Напомним, что накануне также было поражен НПЗ в Туапсе Краснодарского края. Известно, что он принадлежит "Роснефти", а его основная часть продукции идет на экспорт.