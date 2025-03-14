В городе Балашиха под Москвой говорят о взрывах и работе ПВО. По данным росмедиа, в районе этого административного центра Балашихинского городского округа Московской области теперь идет дым.
Утром жители Московской области пожаловались на мощные взрывы и "хлопок". Тамошние власти заявили об отражении атаки дронов.
В городе Балашиха под Москвой говорят о взрывах и работе ПВО. По данным росмедиа, в районе этого административного центра Балашихинского городского округа Московской области теперь идет дым.