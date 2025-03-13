Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в ГУР.

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Что известно об атаке на завод по производству дронов

Дальнобойные ударные дроны ГУР вечером 12 марта нанесли удары по месту производства БпЛА в поселке Обухово Дзержинского района Калужской области. Производственные линии для сборки дронов были размещены в цехах завода "Калужский газобетон".

Первыми о мощных взрывах и пожаре на заводе сообщили местные жители в социальных сетях. Россияне жаловались, что "это какой-то ад", сообщали о "двух хлопках" и утверждали, что "бахнуло по заводу". Очевидцы успели даже зафиксировать на видео и разместить в пабликах видео попадания и сильного пожара на территории завода.

Калужские телеграм-каналы вместе с распространением видео с места происшествия сообщили о падении обломков и пожаре в "зданиях промышленного предприятия".