Речь идет об "успешной" работе российской ПВО по 77 целям в небе с 20:00 12 марта до 06:36 следующего дня. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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Дроны снова атаковали Россию

Российские военные сообщили о 30 сбитых БпЛА – над территорией Брянской области, 25 – над Калужской, 6 – над Курской, 6 – над Воронежской, 5 – над Ростовской и 5 над Белгородской областями.

Кроме того, из-за падения одного беспилотника начался пожар на заводе в Калужской области. По словам местного губернатора Владислава Шапши, огонь в техническом здании промышленного предприятия в Дзержинском районе уже потушили.

Вероятно, один из сотрудников ночной смены предприятия получил ранения легкой степени тяжести, ему оказали медицинскую помощь.

Пожар на предприятии в Калужской области: смотрите видео

А в Хвастовичском районе Калужской области повреждены вышка связи и линия электроснабжения, однако серьезных повреждений инфраструктуры нет.

Также россияне тушили пожар завода в Воронежской области и возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Калининский Ростовской области из-за падения беспилотника.

На местах уничтожения дронов работают оперативные группы, все нанесенные повреждения пообещали быстро устранить.