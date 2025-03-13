Йдеться про "успішну" роботу російської ППО по 77 цілях у небі з 20:00 12 березня до 06:36 наступного дня. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Дрони знову атакували Росію

Російські військові повідомили про 30 збитих БпЛА – над територією Брянської області, 25 – над Калузькою, 6 – над Курською, 6 – над Воронезькою, 5 – над Ростовською й 5 над Бєлгородською областями.

Окрім того, через падіння одного безпілотника розпочалася пожежа на заводі у Калузькій області. За словами місцевого губернатора Владіслава Шапші, вогонь у технічній будівлі промислового підприємства в Дзержинському районі вже загасили.

Ймовірно, один зі співробітників нічної зміни підприємства отримав поранення легкого ступеня тяжкості, йому надали медичну допомогу.

Пожежа на підприємстві в Калузькій області: дивіться відео

А у Хвастовицькому районі Калузької області пошкоджено вежу зв'язку та лінію електропостачання, однак серйозних пошкоджень інфраструктури немає.

Також росіяни гасили пожежу заводу у Воронезькій області та загоряння на території промислового об'єкта в хуторі Калінінський Ростовської області через падіння безпілотника.

На місцях знищення дронів працюють оперативні групи, усі завдані пошкодження пообіцяли швидко усунути.