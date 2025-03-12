Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про атаку БпЛА на Росію

Російські ЗМІ з посиланням на Міноборони Росії повідомляють, що ППО від 20:00 до 22:30 нібито перехопили та знищили 14 БпЛА: по 5 – над Брянською та Ростовською областями, 3 – над Калужською, ще 1 – над Бєлгородською.

Після атаки БпЛА пожежа виникла на промисловому об'єкті в Шолоховському районі Ростовської області.

У Воронезькій області працює ППО: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика)

Також, за словами губернатора Воронезької області, на одному з об'єктів інфраструктури розпочалася пожежа після ураження.

За інформацією місцевих жителів, БпЛА атакували газову інфраструктуру регіону. Одна наразі невідомо на якому саме об'єкті виникла пожежа.

Пожежа на об'єкті у Воронезькій області: дивіться відео

Зауважимо, що в Калузі, Саратові та Волгограді також об'явили про загрозу атаки дронів. Крім того, у аеропортах цих міст введено "тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден".