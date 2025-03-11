Нові супутникові знімки з місця події публікує "Радіо Свобода", передає 24 Канал. Видання посилається на дані сервісу "Яндекс.Дзеркало" й панорам Google.

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Що видно на знімках

На супутникових фотографіях за 10 березня можна побачити пожежу, яка розпочалася в одній із будівель поруч із Новокуйбишевським НПЗ після удару українських дронів уночі.

Видання уточнило, що йдеться про приміщення вантажної автобази, однак загорянь на території самого нафтопереробного заводу на знімках немає.

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До слова, це підприємство входить до складу "Роснєфті" й вже зазнавало ураження в березні 2024 року – тоді завод призупинив роботу. Він входить до 10 найбільших у Росії, маючи потужність 8,8 мільйона тонн нафти на рік.