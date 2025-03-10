Під Самарою після атаки дронів 10 березня 2025 року почалася пожежа. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Виникло масштабне займання

У російських телеграм-каналах відзначають, що очевидці повідомляли про вибухи на НПЗ. Мовиться про Новокуйбишевський НПЗ.

За офіційними даними МНС, спалахнув склад на площі 1500 квадратних метрів. У Росії традиційно заявляють, що постраждалих немає. Також там заявили про роботу протиповітряної оборони по дронах.

Губернатор регіону сказав, що над містом збили 3 безпілотники, які намагалися атакувати місцеве підприємство. Про яке саме підприємство йдеться, глава регіону не уточнив.

На відео із місця подій можна побачити чорний дим, який здіймається над ймовірним місцем прильоту.

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За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, потужність Новокуйбишевського НПЗ сягає 8,8 мільйона тонн нафти на рік. Це робить його одним з десяти найбільших у Росії.