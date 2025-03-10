Ворог розпочав атаку з 18:00 9 березня, використавши проти України 176 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів. Запуски дронів відбувалися з напрямків: Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Скільки БпЛА збили

Станом на 08:00 підтверджено збиття 130-ти "Шахедів" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

42 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Полтавщина та Київщина.

Зокрема, у Полтавській області пошкоджено 3 житлових будинки, господарчу споруду, легковий автомобіль та сільськогосподарську техніку. Також руйнувань зазнала побутова лінія електропередач, кількість відключених абонентів ще встановлюють.

Про наслідки дронового удару по столиці розповіли і в КМДА. Там поділилися, що у столиці тривога лунала протягом 3 годин 28 хвилин – з 23:51 до 03:20.

На підступах до Києва було зафіксовано 16 ворожих БпЛА. 12 з них знищили. Решта – локаційно втрачені. На щастя, пошкоджень і постраждалих немає.

Голова Київської ОВА Микола Калашник розповів, що збиті цілі є в області. У регіоні вночі працювали сили ППО. Постраждалих і влучань у критичні об'єкти немає.

В Обухівському районі пошкоджено дах приватного будинку. Також виникало загорання травяного настилу. Пожежа ліквідована. У Бучанському районі пошкоджено дах приватного будинку. У Фастівському районі ліквідовано загорання травяного настилу.