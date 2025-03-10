Про це повідомляє 24 Канал з посилання на Полтавську ОВА.

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Які наслідки російської атаки по Полтавській області

У Полтавській ОВА розповіли, що внаслідок падіння БпЛА у Полтавському районі пошкоджені 3 житлових будинки, господарча споруда, легковий автомобіль і сільськогосподарська техніка.

На щастя, без постраждалих,

– мовиться у повідомленні.

Наслідки ворожої атаки по Полтавській області 10 березня / Фото Полтавської ОВА

Також після атаки "Шахедами" у регіоні пошкоджена побутова лінія електропередач. Кількість відключених абонентів ще встановлюють.

До слова, ворог також атакував Полтавську область в ніч на 8 березня. Тоді у регіоні було руйнування цивільної інфраструктури, також зайнялася пожежа, яку ліквідували рятувальники.

За день до цього окупанти обстрілювали Полтавську область ракетами. Там було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки та побутовий газопровід.