Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полтавскую ОВА.

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Какие последствия российской атаки по Полтавской области

В Полтавской ОГА рассказали, что в результате падения БПЛА в Полтавском районе повреждены 3 жилых дома, хозяйственная постройка, легковой автомобиль и сельскохозяйственная техника.

К счастью, без пострадавших,

– говорится в сообщении.

Последствия вражеской атаки по Полтавской области 10 марта / Фото Полтавской ОГА

Также после атаки "Шахедами" в регионе повреждена бытовая линия электропередач. Количество отключенных абонентов еще устанавливают.

К слову, враг также атаковал Полтавскую область в ночь на 8 марта. Тогда в регионе было разрушение гражданской инфраструктуры, также занялся пожар, который ликвидировали спасатели.

За день до этого оккупанты обстреливали Полтавскую область ракетами. Там были повреждены объекты критической инфраструктуры, жилые дома и бытовой газопровод.