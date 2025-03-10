Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полтавскую ОВА.
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Какие последствия российской атаки по Полтавской области
В Полтавской ОГА рассказали, что в результате падения БПЛА в Полтавском районе повреждены 3 жилых дома, хозяйственная постройка, легковой автомобиль и сельскохозяйственная техника.
К счастью, без пострадавших,
– говорится в сообщении.
Последствия вражеской атаки по Полтавской области 10 марта / Фото Полтавской ОГА
Также после атаки "Шахедами" в регионе повреждена бытовая линия электропередач. Количество отключенных абонентов еще устанавливают.
К слову, враг также атаковал Полтавскую область в ночь на 8 марта. Тогда в регионе было разрушение гражданской инфраструктуры, также занялся пожар, который ликвидировали спасатели.
За день до этого оккупанты обстреливали Полтавскую область ракетами. Там были повреждены объекты критической инфраструктуры, жилые дома и бытовой газопровод.