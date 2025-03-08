Известно, что в этих регионах зафиксированы разрушения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Полтавской ОГА и Сумской ОГА.

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Атака дронов на Полтавщину и Сумщину

Ночью 8 марта российские оккупанты ударили с помощью БпЛА по Полтавскому району.

Есть разрушения гражданской инфраструктуры,

– сообщили в ОВА.

Отмечается, что на месте происшествия работали спасатели. Пожар удалось ликвидировать. В ОГА сообщили, есть ли пострадавшие. По их данным, предварительно пострадавших нет.

Ночью враг также атаковал город Ахтырка, что в Сумской области.

В результате двух попаданий БпЛА по одной из общеобразовательных школ повреждены помещения учебного заведения, здание бассейна, гаража, а также школьный автобус,

– говорится в сообщении ОВА.

Известно, что погибших или травмированных нет. Сейчас на месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.