Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге

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20:37, 7 марта Где сейчас воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

20:34, 7 марта Относительно движения ударных вражеских БПЛА: БПЛА в акватории Черного моря в направлении Одессы;

БПЛА на севере Сумщины, курс юго-западный (Черниговщина);

БПЛА в центральной части Сумщины, курс южный (Полтавщина).

20:30, 7 марта Мониторы пишут об угрозе ударных БпЛА с Южного направления. Группа БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесского района Одесской области.