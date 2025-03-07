Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно о воздушной тревоге
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Где сейчас воздушная тревога в Украине: смотрите на карте
Относительно движения ударных вражеских БПЛА:
- БПЛА в акватории Черного моря в направлении Одессы;
- БПЛА на севере Сумщины, курс юго-западный (Черниговщина);
- БПЛА в центральной части Сумщины, курс южный (Полтавщина).
Мониторы пишут об угрозе ударных БпЛА с Южного направления. Группа БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесского района Одесской области.
Угроза применения ударных вражеских БПЛА для Херсонской и Николаевской областей.