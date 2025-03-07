Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми Росія планує новий масований удар по Україні: монітори назвали регіон, що може бути під загрозою
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
20:37, 7 березня
Де зараз повітряна тривога в Україні: дивіться на карті
20:34, 7 березня
Щодо руху ударних ворожих БпЛА:
- БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси;
- БпЛА на півночі Сумщини, курс південно-західний (Чернігівщина);
- БпЛА в центральній частині Сумщини, курс південний (Полтавщина).
20:30, 7 березня
Монітори пишуть про загрозу ударних БпЛА з Південного напрямку. Група БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одеського району Одещини.
20:22, 7 березня
Загроза застосування ударних ворожих БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей.