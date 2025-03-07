Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Росія планує новий масований удар по Україні: монітори назвали регіон, що може бути під загрозою

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

20:37, 7 березня Де зараз повітряна тривога в Україні: дивіться на карті

20:34, 7 березня Щодо руху ударних ворожих БпЛА: БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси;

БпЛА на півночі Сумщини, курс південно-західний (Чернігівщина);

БпЛА в центральній частині Сумщини, курс південний (Полтавщина).

20:30, 7 березня Монітори пишуть про загрозу ударних БпЛА з Південного напрямку. Група БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одеського району Одещини.