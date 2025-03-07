Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку, запропонувавши перемир'я у небі та на морі. А Дональд Трамп заявив: накладе на Росію масштабні санкції, якщо Москва не захоче сідати за стіл переговорів. Іноземні ЗМІ пишуть, що президента США розлютила масована атака, оскільки удар збігся в часі, коли Трамп активізував свої миротворчі зусилля.

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Що пишуть монітори про підготовку Росії до нової атаки

Телеграм-канал Tracking наводить такі дані: ворог здійснює розвідку об'єктів у Волинській, Львівській та Івано-Франківській областях, що може свідчити про планування подальших атак.

Перед ракетною атакою Росії було здійснено розвідку об'єктів, по яких сьогодні завдано удару. Зранку здійснено дорозвідку по місцях, які були атаковані,

– додають там.

Іще зранку 7 березня на авіабазу "Енгельс-2" сів транспортний літак Іл-76. Імовірно, він доставив нову партію ракет Х-101/55см для Ту-95МС.

Телеграм-канал Aeris Rimor пише, що 7 березня росіяни витратили приблизно одну шосту запасів Х-101. І уточнюють: це не стратегічний запас, а запас планування на бойові використання.

Не секрет, що росіяни запустили процес підготовки до наступної атаки, як це відбувалось після кожного обстрілу. По морю. Росіяни застосували для пусків лише 1 малий ракетний корабель. Це 8 ракет. У найближчий час в готовності до виходу в море ще 4 кораблі (32 крилаті ракети морського базування (КРМБ, "Калібри")) та 3 дизельно-електричних підводних човнів (12 КРМБ). Береговий ракетний комплекс, що виконував пуски, можуть спорядити протягом найближчих днів,

– ідеться в дописі.

Телеграм-канал "Каменський пацюк" також інформує щодо проведення ворогом розвідки на Заході України. І зауважує: приблизно два борти Ту-95МС готові до бойового застосування. Їх могли спорядити ракетами Х-101/555/55. Інші моніторингові канали пишуть, що споряджених літаків може бути більше.

Важливо сказати, що, по-перше, це не офіційні дані, по-друге, Росія може вдарити по будь-якому регіону України у будь-який момент із будь-якої зброї. Тому важливо завжди реагувати на тривоги, тримати телефон зарядженим і критично сприймати інформацію.