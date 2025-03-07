Зокрема, глава держави закликав до "тиші у небі та морі". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що сказав Зеленський про масовану атаку

Український президент зазначив, що Росія вкотре атакувала енергетику України. За його словами, під ударом опинилися різні об'єкти на Одещині, Полтавщині, Чернігівщині та Тернопільщині.

Загалом цієї ночі росіяни застосували майже крилатих та балістичних 70 ракет, а також майже дві сотні ударних безпілотників. Зеленський зауважує, що всі вони були спрямовані проти інфраструктури, яка забезпечує нормальне життя українців.

За словами глави держави, всюди, де є необхідність, тривають ремонтні роботи. Окрім цього, є пошкодження й житлових будівель. Зокрема, в Харкові російська ракета влучила поруч з будинком, там постраждали люди. Наразі їм надається допомога.