Близько 00:14 на Полтавщині було чути вибухи. Повітряні сили повідомили тоді про рух на область ударних дронів. Також у напрямку Миргорода прямували авіаційні ракети через Сумську область, передає 24 Канал.

Дивіться також Під масованим ударом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України, – Галущенко

Які наслідки атаки в області

Як розповіли у Полтавській ОВА, у Миргородському районі уламки ворожої цілі впали на приватний жилий будинок. На жаль, 2 людини травмовані, серед них дитина. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу.

Також пошкоджено 2 приватних житлові будинки та побутовий газопровід. Кількість відключених абонентів встановлюється.