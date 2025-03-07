Які області опинилися під ударом, що відомо про руйнування та постраждалих, розповідає 24 Канал.
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Крилаті ракети "Калібр", які ворог запустив із Чорного моря, досягли Івано-Франківської області. Там працювала ППО.
О 04:19 стало відомо про вибухи в Хмельницькому регіоні. Область атакували "Калібри".
У ніч на 7 березня ворог підняв 6 Ту-95мс з аеродрому Оленья в напрямку Каспійського регіону. Близько 04:44 літаки виконали пускові маневри.
Також окупанти здійснили пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря, про що стало відомо раніше біля 03:06.
Близько 00:14 вибухи пролунали у Полтаві. По ній противник вдарив ракетами і безпілотниками.
О 00:36 начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров написав про роботу ППО у регіоні.
Росія спершу запустила дрони
Близько 20:00 6 березня Росія розпочала атаку дронами. Вибухи пролунали в Одесі. Там удар "Шахедів" призвів до пожежі та руйнувань. Палали 3 житлові будинки та пошкоджена енергетична інфраструктура.
Також дрони атакували Київщину. Там лунали вибухи. По безпілотниках працювала ППО.