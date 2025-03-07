06:20, 7 березня

Близько 20:00 6 березня Росія розпочала атаку дронами. Вибухи пролунали в Одесі. Там удар "Шахедів" призвів до пожежі та руйнувань. Палали 3 житлові будинки та пошкоджена енергетична інфраструктура.

Також дрони атакували Київщину. Там лунали вибухи. По безпілотниках працювала ППО.