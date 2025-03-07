06:20, 7 марта

Около 20:00 6 марта Россия начала атаку дронами. Взрывы прогремели в Одессе. Там удар "Шахедов" привел к пожару и разрушениям. Горели 3 жилых дома и повреждена энергетическая инфраструктура.

Также дроны атаковали Киевскую область. Там раздавались взрывы. По беспилотникам работала ПВО.