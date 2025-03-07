Внаслідок атаки там пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Полтавську ОВА.

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Які наслідки атаки на Полтавщину

За даними Полтавської ОВА, через ворожі ракетні обстріли виникли пожежі. Однак, рятувальникам вдалося ліквідувати загоряння. Окрім цього, у ДСНС повідомили, що двоє людей отримали поранення, серед них – дитина. У Полтавській області також пошкоджено житлові будинки.

Ліквідація наслідків російської атаки на Полтавщині / Фото ДСНС України

Зазначимо, що в ніч на 7 березня Полтавську область атакували ударними безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованої атаки на Україну на Полтавщині також пошкоджено побутовий газопровід.

В Опішні та у частині сіл Опішнянської громади зникло газопостачання. Кількість відключених абонентів поки встановлюють. За даними міністра енергетики Германа Галущенка, ця атака росіян була спрямована саме на об'єкти енергетичної та газової інфраструктури.