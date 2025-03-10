Под Самарой после атаки дронов 10 марта 2025 года начался пожар. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Возникло масштабное возгорание

В российских телеграмм-каналах отмечают, что очевидцы сообщали о взрывах на НПЗ. Говорится о Новокуйбышевском НПЗ.

По официальным данным МЧС, вспыхнул склад на площади 1500 квадратных метров. В России традиционно заявляют, что пострадавших нет. Также там заявили о работе противовоздушной обороны по дронам.

Губернатор региона сказал, что над городом сбили 3 беспилотника, которые пытались атаковать местное предприятие. О каком именно предприятии идет речь, глава региона не уточнил.

На видео с места событий можно увидеть черный дым, который поднимается над вероятным местом прилета.

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По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, мощность Новокуйбышевского НПЗ достигает 8,8 миллиона тонн нефти в год. Это делает его одним из десяти крупнейших в России.