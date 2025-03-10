Руководитель ЦПД рассказал о роли этого предприятия для России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его сообщение в телеграмме.
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НПЗ имеет стратегическое значение
По словам Коваленко, мощность Новокуйбышевского НПЗ достигает 8,8 миллиона тонн нефти в год. Это делает его одним из десяти крупнейших в России.
Завод производит широкий спектр нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо и мазут, которые критически важны для транспорта и военной техники,
– пояснил он.
Руководитель ЦПД добавил, что для армии России этот НПЗ имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает стабильные поставки топлива для военных операций.
В России и ранее заявляли об атаке на нефтеперерабатывающую промышленность – 9 марта дроны впервые добрались до республики Чувашии. БпЛА попал в нефтебазу в Чебоксарах, на месте работают экстренные службы.
Нефтеперерабатывающая промышленность время от времени оказывается под ударом дронов.