Только за эти сутки удалось ликвидировать 1190 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие потери понесла Россия по состоянию на 10 марта
С начала полномасштабного вторжения потери России составляют:
- личного состава – 886 320 (+1190),
- танков – 10 292 (+18),
- боевых бронированных машин – 21 400 (+40),
- артиллерийских систем – 24 271 (+65),
- РСЗВ – 1 311 (+1),
- средств ПВО – 1 102 (+1),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 28 603 (+241),
- крылатых ракет – 3 120 (+0),
- кораблей и катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 40 071 (+138),
- специальной техники – 3 773 (+0).
Потери россиян на 10 марта / Инфографика Генштаба
Отметим, что потери России в войне с Украиной неуклонно растут. В частности, недавно артиллеристам из 44-й бригады удалось поразить скопление россиян и их техники в Запорожье. Тогда они уничтожили полевой склад боеприпасов и вражескую пушку 2А-65 "Мста-Б".