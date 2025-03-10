Лише цієї доби вдалося ліквідувати 1190 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яких втрат зазнала Росія станом на 10 березня

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять:

  • особового складу – 886 320 (+1190),
  • танків – 10 292 (+18),
  • бойових броньованих машин – 21 400 (+40),
  • артилерійських систем – 24 271 (+65),
  • РСЗВ – 1 311 (+1),
  • засобів ППО – 1 102 (+1),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28 603 (+241),
  • крилатих ракет – 3 120 (+0),
  • кораблів та катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40 071 (+138),
  • спеціальної техніки – 3 773 (+0).

Втрати росіян на 10 березня / Інфографіка Генштабу

Зазначимо, що втрати Росії у війні з Україною невпинно зростають. Зокрема, нещодавно артилеристам з 44-ї бригади вдалося уразити скупчення росіян і їхньої техніки на Запоріжжі. Тоді вони знищили польовий склад боєприпасів та ворожу гармату 2А-65 "Мста-Б".