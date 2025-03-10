Лише цієї доби вдалося ліквідувати 1190 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яких втрат зазнала Росія станом на 10 березня

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять:

особового складу – 886 320 (+1190),

танків – 10 292 (+18),

бойових броньованих машин – 21 400 (+40),

артилерійських систем – 24 271 (+65),

РСЗВ – 1 311 (+1),

засобів ППО – 1 102 (+1),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28 603 (+241),

крилатих ракет – 3 120 (+0),

кораблів та катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 40 071 (+138),

спеціальної техніки – 3 773 (+0).

Втрати росіян на 10 березня / Інфографіка Генштабу

Зазначимо, що втрати Росії у війні з Україною невпинно зростають. Зокрема, нещодавно артилеристам з 44-ї бригади вдалося уразити скупчення росіян і їхньої техніки на Запоріжжі. Тоді вони знищили польовий склад боєприпасів та ворожу гармату 2А-65 "Мста-Б".