Лише цієї доби вдалося ліквідувати 1190 окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Яких втрат зазнала Росія станом на 10 березня
Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять:
- особового складу – 886 320 (+1190),
- танків – 10 292 (+18),
- бойових броньованих машин – 21 400 (+40),
- артилерійських систем – 24 271 (+65),
- РСЗВ – 1 311 (+1),
- засобів ППО – 1 102 (+1),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28 603 (+241),
- крилатих ракет – 3 120 (+0),
- кораблів та катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40 071 (+138),
- спеціальної техніки – 3 773 (+0).
Втрати росіян на 10 березня / Інфографіка Генштабу
Зазначимо, що втрати Росії у війні з Україною невпинно зростають. Зокрема, нещодавно артилеристам з 44-ї бригади вдалося уразити скупчення росіян і їхньої техніки на Запоріжжі. Тоді вони знищили польовий склад боєприпасів та ворожу гармату 2А-65 "Мста-Б".