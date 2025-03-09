За останню добу Сили оборони знищили ще 1180 окупантів і 416 одиниць російської техніки та озброєння. Загалом за понад 3 роки війни країна-агресорка втратила понад 885 тисяч бійців, передає 24 Канал.

Дивіться також Корейські війська штурмують, ворог поливає всім чим може, – ЦПД про ситуацію на Курщині

Захисники влаштували пекло для ворога на Запоріжжі

Артилеристи з 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола на Запорізькому напрямку уразили скупчення живої сили та техніки ворога, знищили польовий склад боєприпасів та ворожу гармату 2А-65 "Мста-Б".

Наші воїни завдали точного удару по ворожій артилерії та польовому складу боєприпасів. Черговий осередок зла перетворився на купу попелу. Продовжуємо працювати на результат!,

– прокоментували успіх у бригаді.

Захисники потужно вдарили по росіянах і складу зі снарядами: дивіться відео