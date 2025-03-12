Йдеться про українське виробництво й постійну модернізацію дронів, а також далекобійні удари. Про це президент України розповів у своєму вечірньому зверненні, передає 24 Канал.

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Що відомо про Ставку 12 березня

У Ставці взяли участь військові, урядовці, а також українські виробники дронів. За словами президента, вони обговорили останні застосування зброї, технічні деталі й способи нарощення виробництва, для якого потрібні контракти, фінансування та інвестиції від партнерів.

Зеленський виділив ключовий момент – потребу в збільшенні можливості української зброї долати російські РЕБ і протиповітряну оборону.

Наше українське виробництво дронів і постійна їх модернізація – це одна з ключових частин системи стримування Росії, яка потрібна для гарантування безпеки України довгостроково,

– сказав президент.

Він також підкреслив "величезний інтерес наших друзів у світі" до українських розробок, можливостей і технологічних виробництв. Цей досвід стане економічною перевагою у відносинах партнерами, однак уже після війни.

Тож наразі Україна збільшуватиме ефективність застосування своєї зброї, а все, що буде досягнуто для української безпеки зараз, працюватиме на користь протягом десятиліть.

До слова, в Україні активно розвивається виробництво оптоволоконних дронів, що мають захист від РЕБ і стабільний зв'язок, але обмежені радіусом дії.