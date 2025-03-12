Росіяни більшість своїх засобів ураження скопіювали в України. Про це 24 Каналу розповів колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, додавши, що мовиться насамперед про FPV-дрони, дрони для скидів, розвідки.

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Яка небезпека дронів на оптоволокні

Дивлячись на українських військових, росіяни перейняли використання звичайних комерційних дронів для скидів, розвідки чи завдання ураження. Все це окупанти зараз дуже швидко масштабують.

Ворог копією будь-яку можливість, яку побачив з нашого боку. Наприклад, деякі види безпілотників, дронів-камікадзе, які використовують певні технології, щоб бути стійкими до засобів РЕБ. Все це вони швидко масштабують, що становить головну проблему,

– наголосив Анатолій Храпчинський.

Якість цих засобів не є високою, але противник намагається її збільшити. Те саме стосується дронів на оптоволокні. Першу спробу запустити їх ще в грудні 2022 року зробили українські інженери. Технологія потребувала доопрацювання, бо не виконувала всі потрібні завдання, тому її відклали.

Як бачимо, ворог її допрацював і масштабував виробництво. Звісно, не без участі китайських колег, тому що є інформація, що на китайських фабриках активно збирають велику кількість FPV-дронів на оптоволокні,

– підкреслив Анатолій Храпчинський.

Тому головне завдання України – якнайшвидше масштабувати ті спроможності, які ми маємо. Адже в наших силах забезпечити потреби Збройних Сил у FPV-дронах, потрібне лише фінансування.

Відповідно до дослідження технологічних сил України у 2024 році, лише 40% виробничих потужностей ВПК, а саме приватних компаній, були завантажені. Решта була завантажена завдяки волонтерським замовленням або замовленням з боку військових. Дуже великий об'єм був недозавантажений, тому що державі, на жаль, не вистачає грошей.