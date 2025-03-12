Речь идет об украинском производстве и постоянной модернизации дронов, а также дальнобойных ударах. Об этом президент Украины рассказал в своем вечернем обращении, передает 24 Канал.

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Что известно о Ставке 12 марта

В Ставке приняли участие военные, чиновники, а также украинские производители дронов. По словам президента, они обсудили последние применения оружия, технические детали и способы наращивания производства, для которого нужны контракты, финансирование и инвестиции от партнеров.

Зеленский выделил ключевой момент – потребность в увеличении возможности украинского оружия преодолевать российские РЭБ и противовоздушную оборону.

Наше украинское производство дронов и постоянная их модернизация – это одна из ключевых частей системы сдерживания России, которая нужна для обеспечения безопасности Украины долгосрочно,

– сказал президент.

Он также подчеркнул "огромный интерес наших друзей в мире" к украинским разработкам, возможностям и технологическим производствам. Этот опыт станет экономическим преимуществом в отношениях партнерами, однако уже после войны.

Поэтому пока Украина будет увеличивать эффективность применения своего оружия, а все, что будет достигнуто для украинской безопасности сейчас, будет работать на пользу в течение десятилетий.

К слову, в Украине активно развивается производство оптоволоконных дронов, имеющих защиту от РЭБ и стабильную связь, но ограниченных радиусом действия.