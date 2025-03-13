Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела у ГУР.

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Що відомо про атаку на завод з виробництва дронів

Далекобійні ударні дрони ГУР ввечері 12 березня завдали ударів по місцю виробництва БпЛА в селищі Обухово Дзержинського району Калузької області. Виробничі лінії для збірки дронів були розміщені в цехах заводу "Калузький газобетон".

Першими про потужні вибухи та пожежу на заводі повідомили місцеві мешканці у соціальних мережах. Росіяни бідкалися, що "це якесь пекло", повідомляли про "два хлопка" та стверджували, що "бахнуло по заводу". Очевидці встигли навіть зафіксувати на відео та розмістити в пабліках відео влучання та сильної пожежі на території заводу.

Калузькі телеграм-канали разом з поширенням відео з місця події повідомили про падіння уламків та пожежу в "будівлях промислового підприємства".