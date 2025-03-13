Росію атакують, ймовірно, дрони типу "Лютий". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ, а також Андрія Коваленка та Дениса Казанського.

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Що стало ціллю атак український дронів у Саратовській області

Дрони ЗСУ атакували підприємство у Саратовській області. За даними російських ЗМІ, це був безпілотник типу "Лютий".

У аеропорту Саратова та Пензи діє план "Килим. Літаки не вилітають та не приймаються у цих авіапортах.

У ЦПД зазначають, що у Саратовській області дрони атакують газову інфраструктуру.

Лінійне управління магістральних газопроводів у Саратовський області є частиною російської газотранспортної системи і відіграє роль у забезпеченні стабільного транспортування природного газу, потенційно підтримуючи експортні маршрути. Росія фінансує війну від доходів з експорту ресурсів,

– підкреслюють у ЦПД

Зокрема там знаходиться Саратовський НПЗ із потужністю переробки близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Він виробляє авіаційне паливо, дизель та мастильні матеріали, які забезпечують військову техніку.

Дрони атакували Саратовську область: дивіться відео

БпЛА атакували газову інфраструктуру Саратовської області: дивіться відео