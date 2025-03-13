Россию атакуют, вероятно, дроны типа "Лютый". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ, а также Андрея Коваленко и Дениса Казанского.

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Что стало целью атак украинский дронов в Саратовской области

Дроны ВСУ атаковали предприятие в Саратовской области. По данным российских СМИ, это был беспилотник типа "Лютый".

В аэропорту Саратова и Пензы действует план "Ковер. Самолеты не вылетают и не принимаются в этих авиапортах.

В ЦПД отмечают, что в Саратовской области дроны атакуют газовую инфраструктуру.

Линейное управление магистральных газопроводов в Саратовской области является частью российской газотранспортной системы и играет роль в обеспечении стабильной транспортировки природного газа, потенциально поддерживая экспортные маршруты. Россия финансирует войну от доходов от экспорта ресурсов,

– подчеркивают в ЦПД

В частности там находится Саратовский НПЗ с мощностью переработки около 7 миллионов тонн нефти в год. Он производит авиационное топливо, дизель и смазочные материалы, которые обеспечивают военную технику.

Дроны атаковали Саратовскую область: смотрите видео

БпЛА атаковали газовую инфраструктуру Саратовской области: смотрите видео