Слежение станция могла осуществлять в режиме реального времени. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ в телеграмме.

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Что известно об уничтожении РЛС "Утес"

Бойцы Сил специальных операций Украины нанесли удар по системе российского наблюдения за небом. Тактическая группа ударных БпАК "Медоед" подразделения "Баллиста" уничтожила радиолокационный комплекс "Утес-Тм", который отслеживал украинские самолеты, ракеты и беспилотники в радиусе 360 километров в режиме реального времени.

Уничтоженная станция передавала критически важную информацию российским силам ПВО, отслеживая воздушные объекты на высоте до 20 км. Ее ликвидация значительно ослабила контроль противника над небом и усложнила работу вражеских систем противовоздушной обороны.

Точность, слаженность и современные технологии – это залог эффективного уничтожения оккупантов,

– добавили в Силах специальных операций.

Смотрите видео уничтожения РЛС "Утес-Тм" (внимание, часть видео сгенерирована ИИ)