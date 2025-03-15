Стеження станція могла здійснювати у режимі реального часу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ у телеграм.

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Що відомо про знищення РЛС "Утьос"

Бійці Сил спеціальних операцій України завдали удару по системі російського спостереження за небом. Тактична група ударних БпАК "Медоїд" підрозділу "Баліста" знищила радіолокаційний комплекс "Утьос-Тм", який відстежував українські літаки, ракети та безпілотники в радіусі 360 кілометрів у режимі реального часу.

Знищена станція передавала критично важливу інформацію російським силам ППО, відстежуючи повітряні об’єкти на висоті до 20 км. Її ліквідація значно послабила контроль противника над небом та ускладнила роботу ворожих систем протиповітряної оборони.

Точність, злагодженість та сучасні технології – це запорука ефективного знищення окупантів,

– додали у Силах спеціальних операцій.

Дивіться відео знищення РЛС "Утьос-Тм" (увага, частина відео згенерована ШІ)