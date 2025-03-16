Військовослужбовці з 64-ї ОМСБр Росії саботують наступ на Гуляйполе Запорізької області. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Атеш".

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Вони хочуть уникнути штурму

Агенти партизанського руху зі складу 64-ї окремої мотострілецької бригади повідомляють, що військовослужбовці бригади навмисно зіпсували бойову техніку, щоб уникнути штурму Гуляйполя.

Солдати пошкодили техніку, заливаючи в баки воду замість палива, а також навмисно у різний спосіб виводили з ладу мотоцикли,

– мовиться в повідомленні.

Крім цього, керівництво бригади вже розпочало розгляд цієї справи, але кількість незадоволених серед особового складу тільки зростає. Партизани наголошують, що російські військові чудово усвідомлюють, що йдуть на забій, і роблять все, щоб урятувати своє життя.

У "Атеш" також закликали військових Росії ламати техніку та не виконувати накази.