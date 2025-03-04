Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Почему оккупанты на Херсонщине саботируют приказы о штурме

Военнослужащие 24 и 26 мотострелковых полков массово саботируют приказы о штурме островов в Херсонской области.

Причина проста – слишком много их товарищей уже не вернулись из подобных операций и до сих пор остаются в водах Днепра,

– говорится в сообщении.

Кроме того, среди личного состава есть разговоры о возможной заморозке боевых действий, что дополнительно подрывает боевой дух оккупантов, ведь они понимают, что нет смысла умирать за несколько квадратных метров чужой земли, если боевые действия уже скоро завершатся.

Еще одна проблема оккупантов – лодки, на которых отправляют штурмовиков. Они находятся в плачевном состоянии, а некоторые из них неоднократно ломали, чтобы саботировать приказ о штурме. Осознавая, что техника ненадежная, оккупанты пытаются всячески избежать отправки на острова.