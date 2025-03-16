Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Вечером 15 марта российские оккупанты нанесли удар по городу Изюм на Харьковщине, выпустив три ударные БпЛА, предварительно "Герань-2".

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Россияне ударили по Изюму

Дроны попали в частный жилой сектор, вызвав масштабный пожар.

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, 67-летняя женщина получила осколочные ранения и открытый перелом. Ее госпитализировали, но спасти не удалось – она умерла от полученных травм.

Также ранения получили двое 17-летних парней и 76-летняя женщина. Все пострадавшие госпитализированы.

Россияне ударили по жилому сектору Изюма / Фото: председатель Харьковской ОГА

Из-за обстрела в городе горели жилые дома площадью 80 квадратных метров и 200 квадратных метров, а также сухая трава на площади 1 гектар. Пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. На месте происшествия работают экстренные службы.