О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 16 марта, сообщает 24 Канал.

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06:18, 16 марта

По состоянию на 06:00:

  • в Черном море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 26 ракет.
06:15, 16 марта

Поздно вечером 15 марта было зафиксировано попадание "Шахедов" в двух районах Чернигова.

Один шахед попал в пятиэтажку, другой повредил два частных дома.

01:16, 16 марта

В Киевской области было зафиксировано движение вражеских БпЛА. В регионе работали силы ПВО.