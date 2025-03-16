О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 16 марта, сообщает 24 Канал.
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06:18, 16 марта
По состоянию на 06:00:
- в Черном море вражеские корабли отсутствуют;
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 26 ракет.
06:15, 16 марта
Поздно вечером 15 марта было зафиксировано попадание "Шахедов" в двух районах Чернигова.
Один шахед попал в пятиэтажку, другой повредил два частных дома.
01:16, 16 марта
В Киевской области было зафиксировано движение вражеских БпЛА. В регионе работали силы ПВО.