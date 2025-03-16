Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 16 березня, повідомляє 24 Канал.
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06:18, 16 березня
Станом на 06:00:
- в Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 26 ракет.
06:15, 16 березня
Пізно ввечері 15 березня була зафіксовано алучання "Шахедів" в двох районах Чернігова.
Один шахед влучив в пʼятиповерхівку, інший пошкодив два приватні будинки.
01:16, 16 березня
В Київській області було зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працювали сили ППО.