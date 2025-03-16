Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 16 березня, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Окупанти просуваються в напрямку двох міст, але ЗСУ мають успіхи: аналіз фронту від ISW

06:18, 16 березня

Станом на 06:00:

  • в Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 26 ракет.
06:15, 16 березня

Пізно ввечері 15 березня була зафіксовано алучання "Шахедів" в двох районах Чернігова.

Один шахед влучив в пʼятиповерхівку, інший пошкодив два приватні будинки.

01:16, 16 березня

В Київській області було зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працювали сили ППО.