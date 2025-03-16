Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Карти ISW на 15 березня 2025 року

Російські військові блогери публікують карти, де видно, що ЗСУ утримують позиції. Дехто з них вважає, що блеф Путіна покликаний уплинути на Трампа.

Як пишуть в ISW, росіяни продовжують наступати на Курщині, але не повністю витіснили ЗСУ. Міноборони агресора писало про захоплення Заолешенки та Рубанщини, та аналітики не бачать підтвердження цьому.

Щодо ситуації на Харківщині, то речник оперативно-тактичного угрупування "Харків" Павло Шамшин повідомив про створення росіянами підземних ходів.

На Куп'янському напрямку ворог намагався атакувати, але підтверджених просувань немає. І знову є рухи на схід від Борової – після двотижневої паузи. Там щодня наступають 20-25 окупантів.

Російські війська атакували на північ від Лиману в напрямку Нового; на північний схід від Лиману в районі Балки Журавки, Ямполівки та Іванівки; і на схід від Лиману в районі Торського і Серебрянського лісництва 14 і 15 березня.

На Сіверському напрямку вони не просунулися. Атакували на північ від Сіверська біля Дронівки; на північний схід від Сіверська біля Білогорівки та Григорівки; на схід від Сіверська біля Верхньокам'янського; та на південний захід від Сіверська біля Івано-Дар'ївки 14 та 15 березня.

Актуальні карти ISW

Проте є просування окупантів у напрямку Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 березня, вказують, що російські сили нещодавно просунулися в північній частині Часового Яру.

У Торецьку є просування ЗСУ. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 березня, вказують, що українські сили просунулися вздовж вулиці Михайла Грушевського на півночі Торецька. Росіяни ж скаржаться, що їхнє командування на цьому напрямку подає неправдиві звіти про передчасне просування військ у цьому районі.

У напрямку Покровська – вороже просування. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 березня, вказують, що російські війська просунулися вздовж вулиці Центральної у східному Піщаному і вздовж вулиці Лисогірської у західному Шевченковому (обидва – на південь від Покровська). "Воєнкори" пишуть, що ЗСУ контратакують, просунулися на південь від Шевченка і закріпилися на позиціях.

Росіяни атакували на захід від Курахового біля Костянтинополя та Андріївки і на південний захід від Курахового біля Розлива 14 і 15 березня, але не досягли успіхів.

Те саме було у напрямку Великої Новосілки. Росіяни ширять непідтверджені заяви про свої успіхи, які не відповідають дійсності. Проте пишуть і про просування Сил оборони, що підтверджують й українські оглядачі.

Інтенсивні російські атаки на заході Запорізької області 15 березня не мали успіху. Ворог атакував на північний захід від Роботиного поблизу Степового, Щербаків і П'ятихаток 14 і 15 березня.