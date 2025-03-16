Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Defense Express. Відтепер БпЛА противника можуть автоматично робити віраж завдяки машинному зору й штучному інтелекту.

Дивіться також Дрон-носій інших FPV-дронів: новітні українські розробки показали себе під час атаки на Москву

Як ворог протидіє зенітним FPV

Оскільки українські зенітні FPV-дрони ефективно збивали сотні ворожих безпілотників, противник вдавався до різних способів протидії. Спершу на рівні теорії, обмірковуючи детектори й малопотужні засоби РЕБ.

Згодом окупанти стали реалізувати ідеї на практиці – вони ставили камери заднього огляду для операторів і наносили на свої БпЛА розпізнавальні знаки Повітряних сил України.

Зрештою з'явилося більш "цікаве рішення", що підтвердило відео з трофейного Zala, оснащеного новою системою "ухилення". За словами фахівця Сергія "Флеша" Бескрестнова, росіяни розпочали випуск розвідувальних дронів Zala із серійно вбудованою системою ухилення від зенітних FPV.

Наразі зарано оцінювати ефективність нововведення противника, але варто зазначити – він справді зможе дещо зменшити відсоток втрат "крил".

"Флеш" припускає, що протидіяти російській розробці можна використанням машинного зору вже на наших FPV-дронах. Окрім того, проміжним варіантом може бути застосування більшої кількості зенітних дронів по одній цілі чи БпЛА з дробовиком.

До слова, 12 березня Володимир Зеленський провів Ставку, де обговорювали ключовий спосіб стримування країни-агресора, що потрібно для довгострокового гарантування безпеки України. Йшлося про українське виробництво й постійну модернізацію безпілотників, а також далекобійні удари.