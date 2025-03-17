Вечером 16 марта стало известно, что противник снова запустил группы "Шахедов" по Украине. Первые дроны появились с севера и юга. В 23:16 воздушная тревога раздалась и в Киевской области, передает 24 Канал.

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В Киевской области – взрывы

Около 23:40 Воздушные силы сообщили об угрозе дронов для Киева.

В 23.59 в Киевской ОВА объяснили звуки взрывов в регионе. Там рассказали, что в воздушном пространстве Киевской области зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– призвали в ОВА.

К слову, ранее взрывы в результате атаки "Шахедов" раздались в Запорожье и в Днепре.