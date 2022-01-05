Важливо зазначити, що про значні збої в роботі інтернету в Казахстані повідомляли ще з вечора 4 січня. Вже 5 січня його повністю відключили.

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Раптовий спад показали у графіці.



Інтернет повністю відключили / Графіка Netblocks

Спочатку припинили роботу сайти ЗМІ

У телеграм-каналах спочатку почали повідомляти про те, що сайти казахстанських ЗМІ недоступні для людей з-за кордону. Зокрема, мовилось про:

"Закон";

Tengrinews;

"Власть";

Sputnik Казахстан та інші.

Телеканали припиняють мовлення

Казахський телеканал КТК, що належить фонду Нурсултана Назарбаєва, припинив своє мовлення. Як зазначив редактор дирекції інформаційних програм КТК Олексій Риблов, від охорони надійшов сигнал, що будівля буде знеструмлена.

"Нам потрібно було евакуюватися, інакше ми не змогли б вийти. Після того, як усі залишили будівлю, телецентр був знеструмлений і перервано мовлення телеканалу", – зазначив він.

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