Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, США следят за ситуацией в Казахстане. Власти страны призывают быть сдержанными на фоне происходящих протестов.

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Обвинения России в причастности бессмысленные

Также Джен Псаки назвала нелепыми обвинения со стороны России, что США якобы причастны к протестам в Казахстане.

Есть некоторые сумасшедшие российские заявления о том, что США стоят за всем этим. Позвольте воспользоваться этой возможностью и заявить, что это абсолютная ложь,
– сказала она.

Как реагирует Россия на ситуацию в Казахстане

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