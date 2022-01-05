Согласно информации, обнародованной на сайте дипведомства, генконсульство не будет работать 6 января. Все сотрудники перешли на дистанционную работу.

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Американцам посоветовали не выходить на улицу

Американцам, которые сейчас находятся в Казахстане, рекомендуют избегать территории, где проходят демонстрации. Всем гражданам, попавшим в трудное положение, советуют немедленно обращаться по телефонам, которые обнародовали на сайте.

Даже мирные демонстрации могут перерасти в конфронтацию и перерасти в насилие. Вам следует избегать демонстраций и быть осторожными вблизи любых крупных собраний или протестов,

– посоветовали в генконсульстве.

Что призывают делать в дипведомстве:

Избегать мест демонстраций.

Быть осторожными, если неожиданно находитесь вблизи больших собраний или протестов.

Следить за обновлениями местных СМИ.

Обратите внимание! В МИД Украины, тем временем, сообщили, что пока ни один украинец не обращался за помощью к украинским дипломатам в Казахстане.

Тем временем Протесты в Казахстане: митингующие снесли памятник Назарбаеву

Главное о масштабных протестах в Казахстане:

Протесты в Казахстане начались 3 января, первоочередной причиной стало повышение цены на газ.

Впоследствии президент отправил в отставку правительство, а также вернули первоначальные цены на газ.

Однако это протесты не остановило: их эпицентр – Алматы, где жгут административные здания.

Сообщают о первых погибших во время беспорядков.

На территории всего Казахстана ввели чрезвычайное положение.

Стоит прочитать! Люди вышли на массовые протесты из-за повышения в 2 раза цены на сжиженный газ. Стоит заметить, что цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. В то же время Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. В то же время протесты не утихли даже несмотря на уступки со стороны власти, отставку правительства и снижение цены на газ.

Смотрите видео о протестах в Казахстане: