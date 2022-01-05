В случае опасности украинцы должны уведомить посольство в Казахстане. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на брифинге 5 января.

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Посольство Украины в Казахстане не получило ни одного сообщения о прямой угрозе их жизни и безопасности,

– подчеркнул чиновник.

Он заверил, что ведомство внимательно следит за ситуацией в Казахстане.

Кулеба призвал украинцев:

быть бдительными и не участвовать в массовых мероприятиях, которые могут угрожать их жизни.

зарегистрироваться в онлайн-системе "Друг".

Обращение Кулебы к украинцам: видео

Важно! Номер телефона посольства Украины в Казахстане +7 705 755 66 10.

Электронная почта – emb_kz@mfa.gov.ua, consul_kz@mfa.gov.ua.

Что нужно знать о ситуации в Казахстане

3 января люди вышли на протест из-за значительного повышения цены на газ. После уменьшения тарифов и отставки правительства настроения населения не утихли.

5 января ситуация обострилась. В городах возникли столкновения между протестующими и силовиками. Самый большой хаос происходит в Алматы.

Митингующие подожгли здания акимата, прокуратуры и старую резиденцию президента.

По данным СМИ, пострадали около 500 человек. В то же время, президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о погибших силовиках.

Чиновники начали уезжать из Казахстана. На самолете страну якобы покинул зять Нурсултана Назарбаева. По непроверенным данным, он отправился в Кыргызстан.

Смотрите видео протестов в Казахстане: