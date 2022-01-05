Кроме того, Лукашенко обсудил казахские протесты и с президентом России Владимиром Путиным.

Важно Отставка правительства и столкновения с военными: все, что известно о масштабных протестах в Казахстане

Отметили, что в постоянном контакте находятся лидеры всех стран Организации Договора о коллективной безопасности. В нее входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Обратите внимание! Более года назад масштабные протесты бушевали и в Беларуси. Они вспыхнули 9 августа 2020 года после объявления результатов президентских выборов, на которых якобы победу одержал Александр Лукашенко. Тогда задерживали тысячи людей.

Что происходит в Казахстане