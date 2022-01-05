Крім того, Лукашенко обговорив казахські протести і з президентом Росії Володимиром Путіним.

Важливо Відставка уряду та сутички з військовими: усе, що відомо про масштабні протести в Казахстані

Зазначили, що у постійному контакті перебувають лідери усіх країн Організації договору про коллективну безпеку. До неї входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

Зверніть увагу! Понад рік тому масштабні протести вирували і в Білорусі. Вони спалахнули 9 серпня 2020 року після оголошення результатів президентських виборів, на яких нібито перемогу здобув Олександр Лукашенко. Тоді затримували тисячі людей.

Що відбувається в Казахстані